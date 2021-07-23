В Украине зафиксировали 763 новых случая COVID-19

На утро 23 июля в Украине зафиксировали 763 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 57 детей и 15 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 446 человек, умер 21 пациент, выздоровело – 639. Кроме того, совершили 40 057 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 247 219 человек, выздоровело – 2 183 642, летальных случаев зафиксировали 52 811, также провели 11 239 813 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 920 068 человек, за прошедшие сутки – рекордных 139 441. Полностью иммунизирован 1 619 131 украинец.

Днем ранее, 22 июля, сообщали о 726 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 21 июля – о 655 новых случаях, 20 июля – о 598 случаях, 19 июля – о 182 случаях.