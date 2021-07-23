НАБУ задержало на взятке заместителя главы Харьковского облсовета (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили заместителя главы Харьковского областного совета на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

Отмечается, что после получения последней части взятки были задержаны "на горячем" чиновник и его сообщник-адвокат.

"Деньги требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на занимаемой должности. Неправомерную выгоду передавали по частям, после получения последнего транша в 350 тыс. грн участников коррупционного преступления и разоблачили", – говорится в сообщении.

У главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна, кроме первого заместителя Альберта Кононенко, еще трое заместителей: Валерия Мураева, Татьяна Беловол и Андрей Малыш. По данным Украинской правды, речь идет об Андее Малыше, который избрался в облсовет по спискам партии "ОПЗЖ".

В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что уже подписала уведомление о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату.

"Мной были подписаны сообщения о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату. Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 года и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства", – написала генпрокурор на своей странице в Faceboоk.

По ее словам, во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы.