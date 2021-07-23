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Украина разместила евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, – Минфин

Украина разместила евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, – Минфин

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21 мая 2029 года.

Довыпуск состоялся с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,49% от номинала, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пункта по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $1,25 млрд в апреле этого года.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, благоприятные рыночные условия позволили постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков.

"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", – добавил глава Минфина.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Как сообщалось, в апреле Украина разместила еврооблигации на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.

Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.

Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Автор: 

Джерело:  Минфин
Мінфін (2951) облігації (1477) євробонди (634)


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Топ коментарі
+1
Валюти не дістає, дохазяйнувалися, тому
Україна розмістила євробонды на $500 млн. під 6,3%

А для власного народу https://privatbank.ua/ru/depozit депозит на долар 0,01% річних, чи 630 разів меньше ні для тих, хто ті бонди купує
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23.07.2021 19:25 Відповісти
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У населения берут доллары в облигациях под 3,7%, а у зарубежных инвесторов под 6,3%. Что не так с ДНК чиновников?
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23.07.2021 13:36 Відповісти
Все украдено , я радий, шо заслужили те нехай їдять.
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23.07.2021 13:59 Відповісти
В Украине депозиты 2% , а Мин.фин.размещает под 6,3 - 7,3 % и не в УКРАИНЕ , а за границей, так дайте инвестировать украинцам под 3-4% и население будет сберегать свои средства и меньше платить с бюддета надо булет и отрицательный валютный баланс не будет увеличиваться, который велет к девальвации гривны ,а так собственный Мин.фин нанес государству и населению убытки в виде тройного удара: это перерасход бюджета на разнице в % между тем если бы разместили внутри страны в среднем под 3,8 % и за границей в среднем 6, 8 % разница в 3% да на сумме долга в валюте примерно 30 миллрд. $ получаем крадут из бюджета 900 милон. $ ежегодно или 25 миллрд. Грн. , а по гривневывым долгам еще больше ставка рефинанса 7,5%, а ставка по по долгам в грн. через ОВГЗ в среднем 13% разница 5, 5% умножить на сумму долга в гривне 1, 1 трллнн. проучим 60 мллрд, грн. Итого перерасход с бюджета который крадется едегодно 85 миллрд.грн., что примерно 3 миллрд.$, а если подсчитать сумму отрицотельного баланса , который по должностным обязаностям Мин.фин. организовал Украине то надо считать всю ставку по евробондам в срелнем 6, 8% умножаем на 30 миллрд.долга в $ пооучаем 2, 04 моллрд. $ плюс те же 60 миллрд.грн.,что примерно 2, 16 миллрд. $ итого увеличение отрицотельного сальдо, который своими действиями увеличил Мин.фин.составит 4, 2 миллрд. $ при 150 миллрд.ВВП мин.фина дооя в обесценивании гривны 2, 8% в год. И это еще не все, если бы перерасходованные деньги с бюддета пошли в экономику, а средний кредит у нас 20% то экономика возросла минимум на эти 20% в год это 17 миллд грн. из которых в бюджет пошло минимум 25% , а остальные на зарплату и прибыль украинским инвесторам.Итого действиями министра финансов ежегодно страна недополучает 85 мииллрд.грн в виде перерасхода с бюддета из за разницы в %, + 4, 2 миллрд. $ или 113 миллардов грн.в виде инфляции, которая ложится на население из за увеличенного отрицательного валютного сальдо и 17 миллрд теряет экономика в виде не до полученного ВВП если бы перераходованные деньги пошли бы в экономику под кредит , всего 215 миллрд.грн. И это наносит ущерба только олин министр финансов, я не говорю, что он все эти деньги положил себе в карма, он нанес ущерба стране., а таких сзем не одна , а Украина просит инвестиций.
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23.07.2021 14:27 Відповісти
Чего удивляться? Это же элементарное мошенничество со стороны государства. Банки предлагают за ваши деньги 3% (что не так, а много меньше в жизни), и потом с вашими деньгами покупают бумаги Минфина под 6% - разницу в карман. Таким образом население обдирается дважды - за счет низких депозитов плюс деньги из бюджета будут выплачиваться держателям бумаг. Вот поэтому и дешевеет доллар - и еще один минус для населения, который отдал их на депозиты в банки.
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24.07.2021 11:00 Відповісти
Согласен, только депозит в валюте не 3%, а даже 2%, но сомое главное , что в Украине Мин.фин.покупает кредиты в валюте в среднем под 3, 8%, а за границей под 6, 8 со всеми негативными последствиями для народа, потому, как нет государственных денег, а есть деньги народа.
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24.07.2021 14:52 Відповісти
Валюти не дістає, дохазяйнувалися, тому
Україна розмістила євробонды на $500 млн. під 6,3%

А для власного народу https://privatbank.ua/ru/depozit депозит на долар 0,01% річних, чи 630 разів меньше ні для тих, хто ті бонди купує
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23.07.2021 19:25 Відповісти
Вставте сем где он печатають купон на рояле с тульським пряником))))
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24.07.2021 02:19 Відповісти
5 и 25 копеек нет
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24.07.2021 00:52 Відповісти
Да этот Марченко совсем перепутал значения слов успех и провал - американские десятилетки сейчас приносят 1.25% годовых, а Украина только купон будет платить больше 6% . Совсем нас за дураков держит?
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24.07.2021 10:53 Відповісти

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