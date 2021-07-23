Украина разместила евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, – Минфин

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21 мая 2029 года.

Довыпуск состоялся с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,49% от номинала, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пункта по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $1,25 млрд в апреле этого года.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, благоприятные рыночные условия позволили постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков.

"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", – добавил глава Минфина.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Как сообщалось, в апреле Украина разместила еврооблигации на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.

Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.

Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.