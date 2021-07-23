Метзавод Ахметова отсудил у государства 440 миллионов

Первый апелляционный админсуд 19 июля частично удовлетворил иск ЧАО "Енакиевский металургический завод" к Государственной налоговой службе и Госказначейству и решил взыскать в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за декабрь 2014 года, февраль 2015 года, май-июнь 2015 года в размере 271 млн грн и пеню 170,4 млн грн.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест" Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

Также ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.