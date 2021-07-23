Украина продлила расследование по импорту фанеры из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле продлила на пять месяцев срок антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину фанеры происхождением из Беларуси, возбужденного 22 июня 2020 года.

Решение комиссии от 13 июля 2021 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации, указано в уведомлении, обнародованном в газете "Урядовый курьер" от 23 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Комиссия в соответствии с принятым решением решила продлить до 18 месяцев срок проведения антидемпингового расследования по импорту в Украину фанеры происхождением из Республики Беларусь", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось, указанное антидемпинговое расследование, решение о котором вступило в силу 25 июня 2020 года, было возбуждено Украиной на основании жалоб украинских компаний: ООО "Костопольский фанерный завод", ЧП "Укргосптовары", ООО "Униплит", ООО "Стандарт 2002", производственного кооператива "Старт".

Как утверждали заявители, в течение периода наблюдений вплоть до третьего квартала 2019 года доля импорта фанеры из Беларуси возросла в абсолютных показателях на 691%, в отношении потребления – на 559%, производства – на 858%. При этом цена на импортную фанеру были выше цены заявителя (кроме 2016-2017 годов), что привело к негативной тенденции его показателей деятельности на внутреннем рынке.

Расследование касается фанеры клееной из слоистой древесины в листах толщиной от 3 до 30 мм с максимальными размерами длины (ширины) не более 1525 мм по кодам УКТВЭД 4412 32 10 00; 4412 32 90 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00 происхождением из Беларуси.

По данным Госстата, во втором полугодии 2020 года Украина в целом по коду 4412 (фанера клееная, панели фанерованные) импортировала из Беларуси продукцию на $9,6 млн, а экспорт в эту страну составил около $0,2 млн, а в январе-мае текущего года соответственно $9,66 млн и $0,2 млн.

В 2019 году импорт фанеры по коду 4412 32 из Беларуси составил 16,95 тыс. т на $8,4 млн, тогда как экспорт в эту страну – 6,4 т на $11,2 тыс. Импорт по коду 4412 39 составил 1,6 тыс. т на $1 млн, тогда как экспорт таких товаров в Беларусь отсутствовал. Импорт по коду 4412 99 составил 17 т на $535 тыс. при экспорте 1,1 т на $3,1 тыс.