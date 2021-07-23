Прокуратура разоблачила незаконную рубку леса во время пожаров на Луганщине
Правоохранители разоблачили факт незаконной вырубки и хищения леса на территории государственного лесного хозяйства на Луганщине, в результате чего государству и окружающей среде был нанесен ущерб в более 1 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, незаконный бизнес наладили двое сотрудников госпредприятия "Сватовское лесоохотничье хозяйство" и местный житель. Согласно их плану во время проведения выборочных санитарных рубок мастера леса и их сообщник организовывали незаконную сверхурочную рубку деревьев, чем формировали неучтенный остаток лесоматериалов для их дальнейшего сбыта. Древесина перевозилась без оформления товарно-транспортных накладных и реализовывалась местным жителям вне кассы госпредприятия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вырубка и сбыт леса совершали именно в то время, когда внимание правоохранителей было приковано к ликвидации масштабных лесных пожаров в других районах Луганской области. Ряд таких фактов были зафиксированы в течение июля-октября 2020 года.
Всем участникам группировки сообщили о подозрении в незаконной рубке, перевозке, хранении и сбыте леса, что причинило тяжкие последствия (ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 УКУ). Кроме того, представителям гослесхоза инкриминируется злоупотребление служебным положением, причинившим тяжкие последствия (ч.2 ст.364).
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