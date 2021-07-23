Франция открыла границы для граждан Украины

Правительство Франции разрешило въезд в страну украинским гражданам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует. Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Евросоюза", – написал он.

При этом он добавил, что для въезда в страну необходимо предъявить свидетельство о вакцинации или свежий негативный ПЦР-тест.

Согласно данным интерактивной карты Министерства иностранных дел, Украину внесли в перечень стран так называемой "зеленой" зоны, поэтому въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами Министерства внутренних дел Франции.

Отмечается, что нет ограничений для въезда, если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. В частности, речь идет о Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson&Johnson.

"При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield)", – говорится в сообщении.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими Covid-19.

В случае, если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда. Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).