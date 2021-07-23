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Кабмин назначил новый состав набсовета "Магистральных газопроводов Украины"

Кабмин назначил новый состав набсовета

Кабинет министров согласовал кандидатуры четырех победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №812-р от 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

В состав набсовета в качестве независимого члена повторно вошел экс-глава правления словацкого оператора ГТС Gaz-System Ян Чадам.

Кроме того, двумя новыми независимыми членами совета стали юрист Ирина Марушко и Уберт Беттонвиль, имеющая опыт работы в бельгийском операторе Fluxys, Interconnector (UK) Limited (газопровод между британским терминалом Bacton и бельгийским СПГ-терминалом в Зеебрюге) и люксембургской Balansys.

Государство в набсовете "МГУ" будет представлять экс-член правления и директор по юридическим вопросам АО "Укртрансгаз" Татьяна Федорова.

В набсовете "МГУ" также остается представитель государства Виктор Пинзеник, который вошел в него в августе 2019 года.

Как сообщалось, комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (номинационный комитет) на заседании 6 июля назначил наблюдательный совет "МГУ".

Напомним, в начале июня полномочия трех независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ")завершились в связи с окончанием срока действия их контрактов. Ранее, 18 марта 2021 года, завершились полномочия члена наблюдательного совета от государства Адомаса Аудицкаса, контракт с ним не продлевался.

Таким образом, в набсовет "МГУ" до вчерашнего дня входил только представитель государства Виктор Пинзеник, который вошел в него позднее остальных – в августе 2019 года.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7806) наглядова рада (565) призначення (1149) МДУ (17)


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Интересно, у этих наблюдальщиков такая же зарплата как в "Оборонпроме" и "Укрзализнице"?
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23.07.2021 17:55 Відповісти
Как у Серлеща и Найома?
Как всегда при Зю там кумовей не будет.
Будут просто свои люди. Всем им где-то ж харчеваться надо
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24.07.2021 12:56 Відповісти

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