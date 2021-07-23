Кабмин назначил новый состав набсовета "Магистральных газопроводов Украины"

Кабинет министров согласовал кандидатуры четырех победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №812-р от 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

В состав набсовета в качестве независимого члена повторно вошел экс-глава правления словацкого оператора ГТС Gaz-System Ян Чадам.

Кроме того, двумя новыми независимыми членами совета стали юрист Ирина Марушко и Уберт Беттонвиль, имеющая опыт работы в бельгийском операторе Fluxys, Interconnector (UK) Limited (газопровод между британским терминалом Bacton и бельгийским СПГ-терминалом в Зеебрюге) и люксембургской Balansys.

Государство в набсовете "МГУ" будет представлять экс-член правления и директор по юридическим вопросам АО "Укртрансгаз" Татьяна Федорова.

В набсовете "МГУ" также остается представитель государства Виктор Пинзеник, который вошел в него в августе 2019 года.

Как сообщалось, комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (номинационный комитет) на заседании 6 июля назначил наблюдательный совет "МГУ".

Напомним, в начале июня полномочия трех независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ")завершились в связи с окончанием срока действия их контрактов. Ранее, 18 марта 2021 года, завершились полномочия члена наблюдательного совета от государства Адомаса Аудицкаса, контракт с ним не продлевался.

Таким образом, в набсовет "МГУ" до вчерашнего дня входил только представитель государства Виктор Пинзеник, который вошел в него позднее остальных – в августе 2019 года.