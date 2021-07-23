Нацкомиссия ограничит внутригрупповые продажи электроэнергии по прямым договорам

Национальная комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует ограничить месячный объем продаж электроэнергии на рынке двусторонних договоров (РДД) между производителями и другими участниками рынка, которые входят в состав вертикально-интегрированной компании или являются аффилированными между собой, на уровне не более 50% их общего месячного объема продаж.

Такое положение содержится в проекте постановления Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкоммунуслуг (НКРЭКУ), "О внесении изменений в Правила рынка", который регулятор принял на своем заседании в пятницу, 23 июля, передает Интерфакс-Украина.

НКРЭКУ аргументировала свои действия существенным падением цен в начале июля на рынке "на сутки вперед" (РСВ), что было обусловлено выводом спроса из РСВ на рынок РДД.

Согласно обоснованию к проекту решения, объем продаж электроэнергии на РСВ из-за снижения спроса колебался в начале июля в диапазоне от 43 176 МВт-ч до 51 737 МВт-ч в сутки, в то время как за последний год такие колебания на РСВ составляли от 60 до 100 тыс. МВт-ч.

В результате значительное снижение спроса на РСВ повлияло на уровень цены. В частности, средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в начале июля составляла от 426 грн/МВт-ч до 1035 грн/МВт-ч, при этом в отдельные часы суток в июле средневзвешенная цена составляла 110 грн/МВт-ч.

В свою очередь, снижение спроса на РСВ вылилось в соответствующее увеличение объемов продаж электроэнергии на РДД.

"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса)", – говорится в обосновании регулятора.

По мнению комиссии, "такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию" и может негативно отразиться на проведении тестовой работы ОЭС Украины в изолированном режиме в рамках выполнения комплекса мероприятий по синхронизации украинской и европейской энергосистемы ENTSO-E.

"При этом искусственно заниженные цены на РСВ ставят под угрозу обеспечение нормальной подготовки к ОЗП 2021/2022 годов (накопление топлива и проведение ремонтной компании)", – отмечает регулятор.

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании 4 июля установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

Напомним, в сентябре 2020 года Верховная Рада обязала производителей электроэнергии раскрывать НКРЭКУ условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга компаниями, предоставив регулятору право ограничивать внутригрупповые продажи электроэнергии.