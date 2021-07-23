Нацбанк аннулировал лицензии кредитного союза из-за отказа от проверки

По результатам внеплановой инспекционной проверки Национальный банк аннулировал кредитному союзу "Громада" все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Департамент выездных проверок Нацбанка в апреле инициировал проверку "Громады". Однако, уполномоченные лица Нацбанка зафиксировали отказ, так как их не допустили к проверке, а лицо, представляющее интересы кредитного союза, отсутствовало в течение первого дня проверки.

"Отказ небанковского учреждения в проведении проверки является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Это предусмотрено требованиями действующего законодательства", – подчеркнули в Нацбанке.

Решение об аннулировании лицензий было принято 23 июля. С этого момента кредитный союз теряет право, в частности:

заключать договоры (продлевать сроки действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг с клиентами относительно финуслуг, на осуществление которых была выдана лицензия;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, имеющие как следствие увеличение обязательств участника рынка небанковских финансовых услуг перед клиентами относительно вида финансовых услуг, на осуществление которых была выдана лицензия.

Однако в Нацбанке подчеркнули, что отзыв лицензий не лишает кредитного союза обязательства исполнять свои обязанности по договорам, заключенным до аннулирования лицензий.