Контрразведчики заблокировали незаконный вывоз агрегатов для военных вертолетов, – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности в Днепре заблокировали канал поставки за рубеж товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю. Речь идет об агрегатах и высокоточном оборудовании, которое можно использовать в военной сфере, в частности, для оборудования военных вертолетов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным, схему организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для дельца "базой поставок. Чтобы скрыть ведомости о происхождении и использовании оборудования, фигурант вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию", – говорится в сообщении.

"Товар" предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете.

В ходе обысков было изъято товаров двойного использования почти на полмиллиона гривен, а также печати, штампы, поддельная документация и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о соответствующем подозрении.