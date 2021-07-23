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Украина отказалась от введения спецпошлин на импорт керамической плитки

Украина отказалась от введения спецпошлин на импорт керамической плитки

Украина прекратила без применения специальных мер специальное расследование в отношении импорта керамической плитки независимо от страны происхождения и экспорта в связи с обращением его инициатора – Украинской ассоциации производителей керамической плитки.

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, возбужденное 24 мая этого года расследование в отношении товарной позиции 6907 по коду УК ВЭД было прекращено решением от 13 июля.

"Комиссия рассмотрела выводы и отчет о результатах проведения специального расследования, представленные Минэкономики, обращение Украинской ассоциации производителей керамической плитки о досрочном завершении специального расследования без применения специальных мер", – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что ассоциация инициировала спецрасследование от имени ООО "Интеркерама", ЧАО "Харьковский плиточный завод" и ЧАО "Зевс керамика".

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Джерело:  Интерфакс-Украина.
мито (842) Мінекономрозвитку (2017)


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