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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №301/2021 от 23 июля обнародован на сайте Офиса главы государства.

Отметим, что Кондратюк занимал должность руководителя СВР с июня 2020 года.

В то же время, президент подписал указ №303/2021 о назначении на эту должность Александра Литвиненко. Ранее он возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

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Джерело:  Офис президента Украины
Зеленський Володимир (2526) розвідка (77) наказ (99) зовнішня розвідка (11)


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интересно, это как-то связано с сегодняшним задержанием партии героина на 1 миллиард гривень???
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23.07.2021 14:45 Відповісти

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