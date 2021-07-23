Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ №301/2021 от 23 июля обнародован на сайте Офиса главы государства.
Отметим, что Кондратюк занимал должность руководителя СВР с июня 2020 года.
В то же время, президент подписал указ №303/2021 о назначении на эту должность Александра Литвиненко. Ранее он возглавлял Национальный институт стратегических исследований.
Джерело: Офис президента Украины
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kelt kant
показати весь коментар23.07.2021 14:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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