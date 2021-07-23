Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №301/2021 от 23 июля обнародован на сайте Офиса главы государства.

Отметим, что Кондратюк занимал должность руководителя СВР с июня 2020 года.

В то же время, президент подписал указ №303/2021 о назначении на эту должность Александра Литвиненко. Ранее он возглавлял Национальный институт стратегических исследований.