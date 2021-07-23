Украина сохранила 14 позицию в рейтинге крупнейших производителей стали, – Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в июне 2021 года нарастила производство стали на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,870 млн тонн, сохранив 14-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в июне зафиксировано наращивание выплавки стали к июню-2020 во всех странах первой десятки, передает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам июня-2021 выглядит следующим образом: Китай (93,880 млн тонн, рост на 1,5% к июню-2020), Индия (9,362 млн тонн, рост на 21,4%), Япония (8,108 млн тонн, рост на 44,4%), США (7,144 млн тонн, рост также на 44,4%), РФ (6,350 млн тонн, увеличение на 11,4%), Южная Корея (5,969 млн тонн, "плюс" 17,3%), Германия (3,421 млн тонн, рост на 38,2%), Турция (3,355 млн тонн, рост на 17,9%), Бразилия (3,120 млн тонн, рост на 45,2%) и Иран (2,470 млн тонн, рост на 1,9%).

Далее следуют Италия (2,179 млн тонн, рост на 20,1%), Вьетнам (1,970 млн тонн, рост на 42,8%), Тайвань (КНР, 1,875 млн тонн, рост на 11,2%), Украина (1,870 млн тонн, рост на 3,4%) и Мексика (1,640 млн тонн, "плюс" 48,1%).

В целом в июне текущего года выплавка стали возросла на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 167,920 млн тонн.

В целом за шесть месяцев 2021 года 64 страны произвели 1 млрд 3,927 млн тонн стали, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, в целом по итогам 2020 года Украина сократила производство стали на 1,1% – до 20,62 млн тонн, заняв по этому показателю 11 место в мире.