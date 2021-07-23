Украина собрала 14 миллионов тонн зерна нового урожая

Украинские аграрии продолжают сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 22 июля уже намолочено 14,1 млн тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что урожай собран на площади 3,4 млн га, что составляет 22% от прогноза.

В частности, аграрии намолотили 5 млн тонн ячменя, 8,86 млн тонн пшеницы и 242 тыс. тонн гороха.

В министерстве уточнили, что лидерами по сбору урожая являются Херсонская (69% площадей), Николаевская (60%), Луганская (44%), Донецкая (39%) и Одесская (29%) области.

Напомним, в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.