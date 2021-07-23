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Украина экспортировала 1,7 миллиона тонн зерновых нового урожая

Украина экспортировала 1,7 миллиона тонн зерновых нового урожая

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 23 июля экспортировала 1,66 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 49,1% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 399 тыс. тонн пшеницы (на 3,2% меньше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 824 тыс. тонн кукурузы (в 1,9 раз больше); 426 тыс. тонн ячменя (на 41% больше); 2,7 тыс. тонн муки (на 36,5% меньше).

Также экспортировано 4,6 тыс. тонн ржи, что в 22 раза больше показателей минувшего МГ.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

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Джерело:  Минагрополитики
зерно (1884) експорт (3877)


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