Украина экспортировала 1,7 миллиона тонн зерновых нового урожая

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 23 июля экспортировала 1,66 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 49,1% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 399 тыс. тонн пшеницы (на 3,2% меньше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 824 тыс. тонн кукурузы (в 1,9 раз больше); 426 тыс. тонн ячменя (на 41% больше); 2,7 тыс. тонн муки (на 36,5% меньше).

Также экспортировано 4,6 тыс. тонн ржи, что в 22 раза больше показателей минувшего МГ.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.