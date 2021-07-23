Действие контрактов НБУ с детективами Kroll по делу "Приватбанка" завершилось (обновлено)

Национальный банк Украины расформировал Управление по реализации комплексных проектов, которое занималось юридическими делами "Приватбанка", из-за истечения срока действия контрактов с подрядчиками.

Об этом в пресс-службе Нацбанка сообщили в ответ на запрос Liga.net.

Как отмечается, расформированное подразделение создавалось для выполнения координирующей функции между субъектами, которые осуществляли юридическое сопровождение интересов государства по делам "Приватбанка" – между юридическим департаментом НБУ, международными консультантами (AlixPartners, Kroll) и украинскими юркомпаниями.

Так, управление занималось обменом информацией между различными группами исполнителей и организацией оплаты счетов подрядчиков.

"Ликвидация подразделения обусловлена окончанием действия контрактов с подрядчиками и проведением по ним окончательных расчетов, после чего существование отдельного подразделения стало нецелесообразным", – говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ уточнили, что работники расформированного управления остались работать в структурных подразделениях регулятора.

"Потребности в услугах вышеуказанных юридических компаний сегодня уже нет, поскольку национализация "Приватбанка" завершена, рефинансирование погашено, судами в Украине со стороны НБУ занимается его профильное судебнле подразделение, а судами в Лондоне, на Кипре, в Израиле и Делавэре по возврату выведенных из "Приватбанка" активов занимаются и всегда занимались "Приватбанк" и его юридические советники", – добавили в пресс-службе Нацбанка.

Как подчеркивается, ликвидированное управление не имело непосредственного отношения к национализации "Приватбанка", подготовке документов, которые способствовали получению Украиной решения Банка Англии по bail-in, или к судебной работе в Украине и за рубежом.

В Нацбанке добавили, что суды по защите национализации продолжаются. В них принимают участие НБУ, Кабинет министров, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В свою очередь экс-глава расформированного Управления Виктор Курцев отметил, что его структура действительно не имела отношения к национализации "Приватбанка", поскольку была создана в 2017 год для координации последующих действий. Однако в него входили в том числе люди, которые принимали непосредственное участие в национализации.

"Пресс-служба категорически неправильно утверждает, что мое управление не имеет отношения к подготовке документов, которые спососбствовали признанию процедуры bail-in Банком Англии. Я лично и мои коллеги вели прямую корреспондецию с соответствующими сотрудниками Банка Англии. Сообщение о признании было адресовано сотруднице моего управления, которая продолжила сопровождать этот процесс после моего увольнения. Руководству НБУ это должно быть доподлинно известно", – подчеркнул Курцев.

Он также утверждает, что лично представлял интересы НБУ в судах в Украине, будучи уполномоченным подписантом со стороны Нацбанка, а также отвечал за обеспечение представительства НБУ в судебных процессах за рубежом.

"За границей Нацбанк представляли иностранные адвокаты. Однако мое управления формировало и согласовало судебную стратегию по делам рубежом", – отметил бывший глава управления.