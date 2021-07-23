СБУ заблокировала канал контрабанды сигарет на 10 миллионов

Служба безопасности Украины заблокировала транснациональный канал незаконной переправки подакцизной продукции в Евросоюз. В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители изъяли более 10 тонн контрабандных сигарет на общую сумму более 10 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

К организации противоправной деятельности причастны несколько должностных лиц Киевской таможни.

Установлено, что участники схемы планировали нелегально переправлять из одной из стран Ближнего Востока в ЕС оптовые партии табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора. Для сокрытия продукции дельцы вносили недостоверные сведения в таможенные декларации.

"Маршрут" товара проходил через территорию Украины. По оперативным данным, после перемещения контрабанды через госграницу дельцы планировали скрытно переправлять ее в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и участников противоправной деятельности.