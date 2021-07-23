Шмыгаль анонсировал расширение льготных ипотечных программ

Кабинет министров планирует смягчить условия льготных программ обеспечения граждан жильем и расширить круг их участников.Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на совещании, посвященном программам доступного жилья, передает пресс-служба правительства.

По итогам совещания премьер-министр поручил Минрегиону предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 год средства для докапитализации Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Министерству финансов в свою очередь поручено в течение двух недель подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров решения, которые позволят расширить круг участников льготных ипотечных и лизинговых программ.

В ходе заседания представители Минрегиона отчитались о реализации проектов Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье). В частности, в рамках программы "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", которую финансирует правительство Германии через KfW, проведен первый этап отбора получателей кредита и определены 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проекте. Всего на финансирование этой программы правительством Германии через банк KfW был выделен грант в размере 25,5 млн евро.

В Министерстве финансов в свою очередь сообщили, что сейчас в Украине работает две основные программы доступного ипотечного кредитования: "Доступная ипотека" под 7% и программа финансового лизинга под 5%.

Представители министерства также отметили, что в настоящее время идет процесс объединения Государственного ипотечного учреждения и Украинской финансовой жилищной компании. После завершения соответствующего процесса предусмотрен выпуск государственных облигаций на сумму 20 млрд грн, что позволит активизировать процесс ипотечного кредитования в Украине.

В рамках программы "Доступная ипотека 7%", которую инициировал президент Владимир Зеленский, льготные кредит на общую сумму 500 млн грн с 1 марта получили около 500 семей.

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Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2021 год", предоставив Кабмину право разместить облигации внутреннего займа на 20 млрд грн с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.

Согласно пояснительной записке, реализация закона позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

При этом по расчетам Министерства внутренних дел, для продолжения непрерывности реализации государственной программы обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга необходимо привлечь в 2021 и 2022 годах денежных средств на общую сумму 10 млрд грн.

Кроме того, при расчетах потребности в дополнительной капитализации АО "Укрфинжитло" также необходимо учесть финансовые показатели деятельности Государственного ипотечного учреждения, убыток которого по итогам работы в 2020 году составил 4,65 млрд грн.