В Минэкономики призвали инвесторов готовить проекты для "ивестнянь"

Министерство экономики почти готово к работе с бизнесом по реализации государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Об этом сообщила заместительница министра экономики Украины Ирина Новикова во время рабочего совещания по обсуждению существующих проблем инвесторов.

"Правительством уже приняты почти все необходимые подзаконные акты к новому механизму государственной поддержки инвестиционных проектов. Это позволяет инвестору уже сегодня начинать подготовку необходимых документов для подачи их в Минэкономики. Сейчас наблюдаем большой интерес со стороны как украинских инвесторов, так и иностранных. Больше всего предложений в сфере агропереработки", - отметила Новикова.

Во время этой встречи также обсуждались вопросы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса и реализации новых инвестиционных проектов.

Новикова отметила, что слаженная работа всех причастных учреждений и органов власти является залогом решения накопившихся проблем инвесторов и фундаментом нового подхода к поддержке и привлечению инвестиций: "Минэкономики координирует и делает более эффективными роль органов, которые занимаются вопросами взаимодействия с инвесторами. Только за этот год нам совместно с UkraineInvest удалось решить 17 проблем, с которыми обратились инвесторы. Но наша общая цель - добавить системности для решения проблем, с которыми может столкнуться инвестор".

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров уже утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм "инвестнянь" при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также утвержден порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.

Напомним, в феврале Кабинет министров определил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) уполномоченным учреждением по сопровождению инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.

Перед этим, 10 февраля, президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Он предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Изначально в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.