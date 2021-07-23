"Энергоатом" решил ускорить подготовительные работы для достройки третьего энергоблока ХАЭС

И.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин поставил задачу до 1 октября 2021 года завершить все подготовительные работы по достройке третьего энергоблока Хмельницкой АЭС.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

В частности, необходимо будет сформировать команды высококвалифицированного персонала для выполнения специализированных сварочных работ и работ с оборудованием первого уровня безопасности; развернуть и обустроить строительно-монтажную базу, где будут жить подрядчики; составить план последовательного выполнения монтажно-строительных работ на площадке энергоблока №3.

"Как только будет принят закон о строительстве Х-3 и Х-4, у нас все будет двигаться очень быстро. Все экспертизы у нас есть, нужно только получить подтверждение от Госатомрегулирования", – отметил Котин.

Сейчас на площадке Х-3 начал работать строительный кран, благодаря которому будут смонтированы перекрытия на крыше энергоблока, что позволит строителям вести работы в зимний период, надежно защитив его от осадков и попадания влаги.

Также продолжается проведение технико-экономического анализа с выбора наиболее оптимальной схемы системы охлаждения новых энергоблоков и расчет водохозяйственного баланса по реке Горынь; продолжается строительство дренажной насосной станции на площадке атомной станции.

По состоянию на сегодня выполнены работы по обустройству временного внешнего и внутреннего электроснабжения сооружений и откачке воды из реакторного отделения энергоблока №3. Отчетные материалы по актуализации обследование строительных конструкций Х-3 прошли государственную экспертизу. Результаты проведенных исследований доказывают: состояние основных железобетонных конструкций зданий энергоблока №3 ХАЭС вполне соответствует проектным требованиям.

Проект строительства Хмельницкой АЭС предусматривал возведение четырех энергоблоков. Поэтому уже во время пуска первого энергоблока станции подготовили площадки с соответствующей инфраструктурой еще для трех – в частности, комплекс гидротехнических и общестанционных сооружений, спецкорпус и тому подобное.

Х-3 и Х-4 начали строить в 1985 году. Но в 1990 году работы были приостановлены из-за объявления Верховной Радой моратория на сооружение новых АЭС на территории Украины.

22 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом №406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики" поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещение, проектирование и строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.