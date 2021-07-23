Киевский электровагоноремонтный завод нарастил выручку за полгода в 2,1 раза

АО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ), входящее в структуру "Укрзализныци", в январе-июне 2021 года увеличило чистый доход от реализации в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 308,59 млн грн.

Согласно обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку промежуточному финансовому отчету предприятия, его чистая прибыль за этот период составила 0,77 млн грн, тогда как годом ранее чистый убыток превышал 3 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Завод получил 12,43 млн грн валовой прибыли (против 5,42 млн грн за тот же период 2020 года), а от операционной деятельности получено 1,6 млн грн убытка против 2,7 млн грн.

В январе-марте текущего года завод получил чистую прибыль в размере 2,61 млн грн против 3,31 млн грн за аналогичный период 2020 года, чистый доход вырос на 62,6% – до 130,37 млн грн.

Таким образом, в апреле-июне текущего года КЭРВЗ нарастил чистый доход в 2,7 раза ко второму кварталу 2020 года – до 178,22 млн грн и сократил убыток на 71% – до 1,84 млн грн.

КЭВРЗ, основанный в 1868 году как мастерские по ремонту паровозов и вагонов, специализируется на капитальном ремонте электропоездов для железных дорог Украины, ремонте узлов и агрегатов, электромашин, электродвигателей и колесных пар, изготовлении запчастей.

Как сообщалось, КЭВРЗ совместно с чешским заводом Skoda проводит капитальный ремонт двухэтажных чешских поездов Skoda, первый из двух "Укрзализныця" ожидает получить в конце текущего года.

Согласно финотчету предприятия, в 2020 году оно сократило чистую прибыль в 7,7 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,14 млн грн, чистый доход уменьшился на 3,6% – до 442,4 млн грн.