Нацбанк восстановил лицензию финансовой компании после устранения нарушения
Национальный банк принял решение возобновить лицензию на предоставление финансовых услуг ООО "ФК "Финансовый достаток" (ЕГРПОУ 43497467) после того, как финансовая компания устранила нарушения.
Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июля.
Национальный банк 2 июля 2021 года применил к ряду финансовых учреждений, в том числе и к этой финансовой компании, меры воздействия из-за непредставления отчетности за первый квартал 2021 года. Так, регулятор временно остановил ей действие лицензии на оказание финансовых услуг.
ООО "ФК "Финансовый достаток" указанное нарушение устранило и подало отчетность регулятору. Поэтому Национальный банк решил возобновить действие лицензии компании на оказание финансовых услуг, а именно на предоставление услуг по факторингу. Т
акое решение Национального банка вступает в силу с 26 июля 2021 года. С этого дня действие выданной указанной финансовой компании лицензии, которая была временно остановлена, возобновляется.
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