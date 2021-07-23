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Нацбанк возобновил покупку валюты на фоне укрепления курса гривни

Нацбанк возобновил покупку валюты на фоне укрепления курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 19 по 23 июля выкупил на межбанковском валютном рынке $32 млн, тогда как неделей ранее регулятор не покупал и не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1025,3 млн, а продал – $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 27,2301 грн/$ в начале недели до 27,048 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 23 июля.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 16 июля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

За неделю с 5 по 9 июля НБУ выкупил на межбанковском рынке $20 млн, а с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.

Автор: 

валюта (2224) курс (1536) Міжбанк (328) НБУ (9376)


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25.07.2021 16:14 Відповісти
гавнитофон
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26.07.2021 05:26 Відповісти
Гривня укрепилась-цены поползли вверх а что ж будет когда гривня начнет падать?
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26.07.2021 13:28 Відповісти

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