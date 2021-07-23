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Украина проведет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре, – Минфин

Украина проведет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре, – Минфин

Обслуживание Украиной государственного долга идет по графику, в сентябре 2021 года состоятся очередные выплаты.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает Укринформ. 

"Министерство финансов проводит взвешенную политику заимствований. Обслуживание государственного долга идет по графику, в сентябре 2021 года состоятся очередные выплаты", – заявили в ведомстве.

Как отметили в Минфине, за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета поступило 506 млрд грн, или 105% от плана. В июне 2021 года 84,9 млрд грн поступлений в общий фонд государственного бюджета составляли на 7% больше запланированных.

"Это позволило финансировать социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам в полном объеме", – подчеркнул в министерстве.

По информации Минфина, более 53 млрд грн направлено на поддержку бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", от старта программы уполномоченные банки выдали 20 312 кредитов. Увеличивается количество банков-участников программы ипотечного кредитования.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины  понизило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,83 млрд грн – до 602,5 млрд грн. 

При этом пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

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Джерело:  Укринформ
виплати (479) держборг (1098) Мінфін (2951)


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