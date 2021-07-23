"Укрзализныця" сократила время в пути нового поезда из Днепра в Авдееву

"Укрзализныця" с 1 августа вводит новый график курсирования поезда №826/825 Днепр – Авдеевка, что позволит пассажирам сэкономить время в дороге.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, теперь этот поезд будет отправляться из Днепра в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:05.

В обратном направлении из Авдеевки поезд будет отправляться в 15:45 и прибывать в Днепр в 19:43.

Как отмечают в "Укрзализныце", таким образом, поезд будет отправляться из Днепра по старому расписанию, но будет прибывать в Авдеевку на 18 минут раньше

Обратно из Авдеевки он будет отправляться в 15:45 (на 26 минут позже, чем в предыдущем расписании), но прибывать будет в 19:43 – по старому расписанию.

В компании напомнили, что указанный региональный поезд курсирует ежедневно (кроме среды).

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" запустила курсирование нового регионального поезда Днепр – Авдеевка с 24 июня.