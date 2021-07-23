"Укрэнерго" недополучило 3 миллиарда из-за решений судов

Из-за решений судов в пользу участников рынка электроэнергии оператор энергосистемы Украины – НЭК "Укрэнерго" – недополучило 2,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, такие решения судебных органов также искажают правила и принципы работы рынка, создавая прецеденты преференций для конкретных участников относительно других, противоречит нормам антимонопольного законодательства.

В частности, обжалование в суде постановления НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы на передачу и диспетчеризацию во втором полугодии 2019 года привело к недополучению средств НЭК "Укрэнерго" в размере почти 427 млн ​​грн.

Кроме того, ряд компаний оспаривают необходимость уплаты тарифа на передачу электроэнергии при осуществлении экспортных операций. Вследствие принятых судами решений НЭК "Укрэнерго" недополучило 231 млн грн. При этом, учитывая созданный прецедент, другие компании-экспортеры тоже отказываются платить за услуги передачи при экспорте. В общем их задолженность перед НЭК "Укрэнерго" составляет около 2,23 млрд грн.

Суды также останавливают действие определенных положений Правил рынка в части присвоения его участником статусов "Преддефолтный" и "Дефолтный" с целью предотвращения накопления долгов перед "Укрэнерго", и, как следствие, долгов компании перед другими участниками рынка.

В частности, Окружной админсуд Киева своим решением от 12 июля приостановил действие раздела Правил рынка электроэнергии в отношении ООО "Дэ Трейдинг" по заявлению этой компании.

"Такие судебные решения должны существенное негативное влияние на работу рынка электроэнергии, финансовое состояние системного оператора, ставят под угрозу выполнение НЭК "Укрэнерго" своих обязательств перед ГП "Гарантированный покупатель" в рамках механизма ПСО (соответственно отрицательно влияют на динамику расчетов с ВИЭ и на балансирующем рынке). Кроме того, это создает дефицит средств для выполнения инвестиционной программы Компании в полном объеме и усложняет подготовку инфраструктуры магистральных сетей к прохождению осенне-зимнего периода", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, ранее холдинг ДТЭК Рината Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу. Впоследствии норму постановления НКРЭКУ, обязывающую платить тариф на передачу при экспорте электроэнергии, ДТЭК отменил в суде.