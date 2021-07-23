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Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"

Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) получило от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-служба КВСЗ, с дня первого платежа начинается отсчет срока выполнения контракта – завод должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022 года.

Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта. 

В рамках договора будет поставлено 100 пассажирских вагонов, среди которых в частности: 51 купейный вагон, 12 вагонов типа СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

По условиям договора первую партию вагонов - 10% от общего количества - планируется поставить не позже чем за шесть месяцев со дня получения предоплаты.

Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов. 

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.

Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.

Автор: 

Джерело:  КВСЗ
Укрзалізниця (4812) вагони (663) Крюківський вагонобудівний завод (145)


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