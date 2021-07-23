Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) получило от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-служба КВСЗ, с дня первого платежа начинается отсчет срока выполнения контракта – завод должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022 года.

Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.

В рамках договора будет поставлено 100 пассажирских вагонов, среди которых в частности: 51 купейный вагон, 12 вагонов типа СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

По условиям договора первую партию вагонов - 10% от общего количества - планируется поставить не позже чем за шесть месяцев со дня получения предоплаты.

Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.

Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.