Предприятия общественного интереса обязаны раскрывать отчетность с третьего квартала, – НКЦБФР

Акционерные общества и другие предприятия, представляющие общественный интерес, обязаны раскрывать квартальную отчетность с третьего квартала 2021 года в связи с вступлением в силу 1 июля закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках"

Об этом говорится в сообщении Комиссии.

"Предприятия, представляющие общественный интерес, не должны составлять и раскрывать промежуточную информацию за второй квартал текущего года, учитывая, что на указанную дату, а именно 30 июня, закон еще не вступил в силу", - сказано в сообщении.

Квартальная информация должна быть составлена эмитентами по состоянию на конец последнего дня третьего квартала 2021 года и подана в Комиссию.

К предприятия, представляющим общественный интерес, относятся предприятия-эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, другие финансовые учреждения (кроме финансовых учреждений и негосударственных пенсионных фондов, относящихся к микро- и малым предприятиям); все крупные предприятия независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.