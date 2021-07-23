Управление делами президента заказало авиакомпании Коломойского перелетов на 78 миллионов

Государственное авиационное предприятие "Украина" Государственного управления делам ("ДУСя") 20 июля заключило два соглашения с ООО "Авиационная компания "Роза ветров" о предоставлении услуг пассажирского воздушного транспорта и резервирования самолетов для выполнения литерных перевозок на общую сумму 78,48 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, на этот год "Роза ветров" заказали услуги среднемагистральных перевозок на 58,68 млн грн и ближнемагистральных перевозок на 19,8 млн грн.

Среднемагистральные перевозки авиакомпания выполнит на трех самолетах Airbus 320-231 (бортовые номера UR-WRI, UR-WRH, UR-WRJ) и самолете Airbus 320-214 (UR-WRW), а ближнемагистральные – на двух самолетах Embraer-145 LR (UR- DNR, UR-DNT) и четырех самолетах ATR72-600 (UR-RWA, UR-RWB, UR-RWC, UR-RWD).

Третий год подряд эти услуги закупают за переговорной процедуре. В 2021 году открытые торги дважды отменялись из-за нехватки участников.

В итоге общая сумма неконкурентных соглашений с "Розой ветров" на 2% ниже общей ожидаемой стоимости отмененных торгов в 80 млн грн.

При этом требования к участникам отмененных торгов были несколько ослаблены, по сравнению с 2020 годом. Например, надо было иметь не менее двух самолетов (в прошлом году было три). Кроме того, уменьшили расстояние полета с полной загрузкой: для среднемагистральных перевозок – от 2000 км (в прошлом году было от 4500 км), для ближнемагистральных – 1 500-2 000 км (в прошлом году было 2 000-3 500 км).

Вместимость самолетов не меняли: соответственно от 42 мест и 14 мест, из которых два - в бизнес-классе.

Самолеты должны были пройти не более четырех капремонтов, выполнить не менее трех полетов после базового техобслуживания, провести контрольные полеты после техобслуживания, а также быть допущены Госавиаслужбой и Управлением государственной охраны Украины.

Компанию "Роза ветров" ( "Windrose") контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров. Сейчас она принадлежит кипрскому офшору Bregenzer Limited через ООО "Райдел", а конечным бенефициаром в государственном реестре значится директор Владимир Каменчук.

Как сообщалось, в 2020 году "Роза ветров" также по переговорной процедуре получила подрядов ГАП "Украина" на авиаперевозки на общую сумму 51,86 млн грн. В 2021 году, пока продолжались торги, сумму договоров увеличили до 62,23 млн грн. Сколько в конце концов будет выплачено, пока неизвестно.

Ранее, в 2019 году общая сумма подрядов компании составляла 44,7 млн грн. В 2020 году, пока продолжались торги, ее увеличили до 53,24 млн грн. Однако выплатили только 4,49 млн грн.

Еще раньше, в 2018 году ГАП "Украина" через торги заказало авиаперевозок на 35,15 млн грн. Тогда нынешний подрядчик "Роза ветров" получил подряд по ближнемагистральным перевозкам на 5,27 млн грн, однако ему было выплачено по соглашению только 2,95 млн грн.