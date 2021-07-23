Госдолг стран еврозоны впервые превысил 100% ВВП

Соотношение размера государственного долга 19 стран еврозоны к их валовому внутреннему продукту (ВВП) по итогам первого квартала 2021 года составило 100,5%, впервые в истории преодолев стопроцентную отметку.

Об этом говорится в отчете Евростата, передает Liga.net.

В абсолютном выражении размер государственного долга стран еврозоны к концу первого квартала 2021 года равнялся 11,4 трлн евро.

На долговые ценные бумаги приходится 82,6% госдолга стран еврозоны, на займы – 14,2%, на валюту и депозиты – 3,2%.

Наибольшее соотношения госдолга к ВВП зафиксировано в Греции – 209,3%, (+29,4 процентного пункта за период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года), Италии – 160% (+22,2 п.п), Португалии – 137,2% (+18 п.п.), Кипра – 125,7% (+29,5 п.п.) и Испании – 125,2% (+26,1 п.п.).

Наименьшее: в Эстонии – 18,5% (+9,4 п.п.), Болгарии – 25,1% (+5,1 п.п.) и Люксембурге – 28,1% (+5,9 п.п.).

Рост государственного долга связан с увеличением государственного финансирования мер по поддержанию национальных экономик в период пандемии COVID-19, отмечают в Евростате.

Так, по итогу 2020 года показатель госдолга стране еврозоны вырос до 97,8% ВВП, тогда как по результатам первого квартала 2020 года он составлял лишь 86,1%.

Как сообщалось, по данным Национального банка, валовый внешний долг Украины в 2020 году вырос на $4 млрд и на конец года составил $125,7 млрд. Относительно ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%.