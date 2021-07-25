Банк "Пивденный" увеличил чистую прибыль за полгода в 3 раза

Банк "Пивденный" по итогам первого полугодия задекларировал прибыль 317,2 млн грн (за этот же период 2020 года - 114,3 млн грн).

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля 2021 года - 15,77% (требование НБУ - не менее 10%), передает Finbalance.

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию (который включал предположение НБУ по курсу 37 грн/$) в банке "Пивденный" была выявлена потребность в капитале на 1,74 млрд грн. По данным банка и НБУ, с учетом принятых мер, на 1 сентября 2019 года эта потребность уменьшилась до 908 млн грн.

В апреле 2021 года акционеры банка "Пивденный" приняли решение о направлении до акционерного капитала в части нераспределенной прибыли в сумме 222 млн грн.

Прибыль банка "Пивденный" за 2020 год - 274,1 млн грн (за 2019 год - 300,5 млн грн).

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на начало 2021 года Юрий Родин напрямую и опосредованно владел 63,508292% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц – 12,385933%, супруга Тамара Родина – 5,087071%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,879182% уставного капитала финучреждения.

По состоянию на 1 января 2021 года по размеру активов (37,44 млрд грн) банк "Пивденный" занимал 12 место среди 73 действующих украинских банков.