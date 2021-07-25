Минэкономики может зарегистрировать в ЕС географическое указание "Херсонский арбуз"

Министерство экономики помогает украинским продуктам с историческим географическим происхождением получить регистрацию географического указания и признания в ЕС.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики по итогам заседания экспертной комиссии по согласованию спецификаций товаров с географическими указаниями под председательством заместителя министра экономики Украины Ирины Новиковой.

Отмечается, что продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС, и Украина осуществляет все меры, чтобы местные продукты с географическим указанием получили признание ЕС, а украинские производители развивали крафтове производство, получили доступ к новым рынкам сбыта и увеличивали доходы.

Так, на заседании были рассмотрены и согласованы спецификации товаров, которые поступили в Минэкономики из разных уголков Украины, и претендуют быть защищенными как географические указания, в частности:

"Долина Фрумушика" – применяется для тихих вин, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в границах географического района "Долина Фрумушика" (юго-западная часть Одесской области);

"Херсонский арбуз" – сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами;

"Придунайская Бессарабия" – применяется для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение не менее 85% из этого географического места;

"Ялпуг" – название места происхождения, которое определяет территорию производства вин тихих, расположенную вокруг озера Ялпуг (крупнейшее природное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области);

"Мед Закарпатья/Закарпатский мед" – монофлорный или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона, выделяется несколько видов меда.

"Мясо баранины Фрумушика/Баранина Фрумушика" – географическое указание для мяса баранины Фрумушика, которое имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, которых выпасают на территории Тарутинских степей. По меньшей мере 60% процентов кормов – это трава или сено происхождением из географического района;

"Закарпатье/Закарпатское вино" – географическое указание для тихого вина, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор, Закарпатской области-Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы);

"Аша-Абаг" – географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья, по меньшей мере 85% которого выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

Следующим шагом после согласования спецификаций станет регистрация этих географических указаний на национальном уровне.

Географические указания – наименование места, которое идентифицирует товар, который происходит из определенного географического места и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим географическим местом происхождения, и хотя бы один из этапов производства которого (изготовления (добычи) и/или переработка, и/или приготовления) осуществляется на определенной географической территории.