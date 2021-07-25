Прибыль "Кредобанка" выросла за полгода вдвое
"Кредобанк" по итогам первого полугодия задекларировал прибыль 423,9 млн грн (за этот же период прошлого года - 237,8 млн грн).
Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля 2021 года - 13,89% (требование НБУ - не менее 10%), передает Finbalance.
Прибыль "Кредобанка" за 2020 год - 531,2 млн грн (за 2019 год - 538,1 млн грн).
"Кредобанк" основан в 1990 году. Его единственным акционером является крупнейший банк Польши - PKO Bank Polski S.A.
Джерело: Finbalance
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль