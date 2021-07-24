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Украина ввела санкции против крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries

Украина ввела санкции против крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля, которое вводит экономические санкции против российской компании "Вайлдберриз"и её подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

Соответствующий документ №304/2021 опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Так, ограничения ввели против ООО "Вайлдберриз"(Wildberries), зарегистрированого в России, ООО "Wildberries"(Польша), ООО "Вайлдберриз"(Армения), ООО "Вайлдберриз" (Беларусь), ООО "Вайлдберриз"(Киргизия), ООО "Вайлдберриз" (Казахстан) и ООО "Вайлдберриз" (Украина).

Кроме того, данным указом глава государства внес в санкционный список организации, зарегистрированные во Франции, однако представляющие интересы российских боевиков на оккупированных территориях Донецкой области и Крыма.

В частности, речь идет о НПО "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", НПО "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции" и НПО "Ассоциация Франция-Крым".

Все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет на выведение капитала за территорию Украины и ряд других ограничительных мер.

Под трехлетние санкции также попали граждане России: Татьяна и Владислав Бакальчук (соучредители ООО "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"), Андрей Ревяшко (директор по развитию информационных технологий ООО "Вайлдберриз"), Алексей Кузьменко (руководитель направления "книги" ООО "Вайлдберриз".

Персональные ограничения также введены против гражданина Франции Фаяра Жераль-Юбера – основателя "Официального Репрезентационного центра Донецкой народной республики во Франции" и гражданки Франции Неан Кристель, проживающей в оккупированном Донецке, сотрудницы так называемого "Международного пресс-центра Doni".

Как сообщалось, крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries объявил начале продаж в Украине 21 сентября 2020 года.

Уже в сентябре того же года министр премьер-министр Денис Шмыгаль поручил рассмотрит вопрос введения новых экономических санкций против этой российской компании. 

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Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2528) санкції (4501) РНБО (512)


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24.07.2021 21:18 Відповісти
невже хтось там щось купував, мабуть самі закрились, бо лайно виготовлене на замовлення кацапів всеодно лайно і тут не купували, а клован хєроічно ввів санкції.
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25.07.2021 08:20 Відповісти
Это хорошо, хотя я например о таком никогда не слышал.
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25.07.2021 09:10 Відповісти
Санкции не о чем... Я вообще не знаю кто это.. "Киевстар", "МТС" и "life" там везде ФСБ
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25.07.2021 10:24 Відповісти
"Интернет-магазин Wildberries продолжил работу на Украине вопреки санкциям.

Российская компания Wildberries продолжает работать на территории Украины, вопреки введенным ранее санкциям. Об этом со ссылкой на данные украинского интернет-сегмента ретейлера сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
В агентстве указали, что представители украинского отделения отказались комментировать ситуацию, предложив обратиться за разъяснениями в головной офис."
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26.07.2021 00:24 Відповісти

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