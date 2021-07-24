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Зеленский подписал решение СНБО о добыче стратегически значимых полезных ископаемых

Зеленский подписал решение СНБО о добыче стратегически значимых полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".

Об этом свидетельствует соответствующий указ №306/2021, передает Интеракс-Украина.

Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для государства.

Кабинету министров Украины поручается в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о распределении продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, и обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.

Также поручено внести на рассмотрение Верховной Рады ряда законопроектов – о внесении изменений в Кодекс Украины о недрах, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления права центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, останавливать действие и аннулировать специальные разрешения на пользование недрами без обращения в суд по основаниям: получения спецразрешений вне аукциона; неиспользования недр в течение двух лет без уважительных причин; причинение отравления, радиационного поражения, стойкой утраты профессиональной трудоспособности, инвалидности или смерти людей, классифицированные как чрезвычайная ситуация; пользования недрами с применением методов и способов, приводящих к значительному загрязнению окружающей среды или повлекли негативные последствия для окружающей среды; непринятие в течение 180 дней недропользователем необходимых мер для устранения причин, вследствие которых действие специального разрешения на пользование недрами было приостановлено.

Кроме того, должны быть разработаны и рассмотрены Радой законы о внесении изменений в закон "О соглашениях о распределении продукции", о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачислениях в специальный фонд государственного бюджета с направлением на проведение геологоразведочных поисковых и поисково-оценочных работ, предусмотренных соответствующими государственными программами.

Кабмин должен в трехмесячный срок обеспечить разработку и принятие Государственной целевой экономической программы развития титановой отрасли Украины, акта по определению перечня недропользователей, корпоративные права которых принадлежат государству, акта о внесении изменений в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, по усилению контроля за деятельностью частного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Надра Украины", в том числе о возвращении Кабинета министров Украины прав управления корпоративными правами компании от имени государства и восстановления наблюдательного совета компании, а также утвердить комплекс мер, направленных на развитие минерально-сырьевой базы Украины.

Кабмину поручается в месячный срок обеспечить актуализацию данных Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, принять решение о приоритетности разработки месторождений полезных ископаемых, принять решение по оптимизации функций центральных органов исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики, а также осуществлению государственного контроля в сфере геологического изучения и рационального использования недр, и принять меры по включению государственного коммерческого предприятия "Южукргеология", государственного предприятия "Кировгеология", государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службе геологии и недр Украины, Государственной службе Украины по вопросам труда поручено в месячный срок предоставить Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Главному ситуационному центру Украины контуры участков недр в соответствии со специальными разрешениями на пользование недрами, контуры горных отводов, контуры объектов природно-заповедного фонда на площади участков недр, предоставленных в пользование, а также контуры планов подсчета запасов нелицензированных месторождений полезных ископаемых.

Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в месячный срок поручено предоставить государственной службе геологии и недр Украины и Главному ситуационному центру Украины контуры земельных участков из Государственного земельного кадастра классификации по целевому назначению и форме собственности.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Зеленський Володимир (2528) санкції (4501) РНБО (512)


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Топ коментарі
+12
Зеленский подписал решение СНБО о добыче стратегически значимых полезных ископаемых - Цензор.НЕТ 7194
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24.07.2021 12:24 Відповісти
+7
Тоесть государство может безконтрольно тратить деньги на дороги с откатами от 30 до 50%, с неизвестным сроком использования, а инвестировать в прибыльные разработки полезных ископаемых нет, несмотря , что по Конституции надра принадлежат народу.Хороший человек Зеленский,если бы не крал, прошу прожения не был-бы инвест няней у бандитов и воров, а прещидентом Украины ему бы цены бы не было, а так чистое узаконевание отнимание надр у народа, идеология точно такая,как с рынком Земли в однии руки по 10 тыс га, тоесть народ выкинуть с этой жизни. Нам Меркель ненадо,когда у нашей власти данной народом находятся такие президенты и депутаты ВР.
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24.07.2021 13:58 Відповісти
+6
вован с охметом набьют карманьі ...
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24.07.2021 12:21 Відповісти
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вован с охметом набьют карманьі ...
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24.07.2021 12:21 Відповісти
Когда попмнают, продолжит набивать карманы за счет плагиата за 2008-ой год... https://www.youtube.com/watch?v=IUnyBoLMGS0 Freaking Brothers Piano Concert - YouTube
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26.07.2021 04:45 Відповісти
Каарочи , дрочун в один миг потеряет все...
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26.07.2021 04:49 Відповісти
И с ним здороваться никто не будет... даже конферансье...
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26.07.2021 04:51 Відповісти
дрочун готовиться к диктатуре. А "снесуны" даже попу от дивана не оторвут... Так что будет Белорусь 2 - бенесуела.
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26.07.2021 13:55 Відповісти
Зеленский подписал решение СНБО о добыче стратегически значимых полезных ископаемых - Цензор.НЕТ 7194
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24.07.2021 12:24 Відповісти
А чо... квадратно-гнездовым способом - аж гай буде шумiти.
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26.07.2021 04:54 Відповісти
Тоесть государство может безконтрольно тратить деньги на дороги с откатами от 30 до 50%, с неизвестным сроком использования, а инвестировать в прибыльные разработки полезных ископаемых нет, несмотря , что по Конституции надра принадлежат народу.Хороший человек Зеленский,если бы не крал, прошу прожения не был-бы инвест няней у бандитов и воров, а прещидентом Украины ему бы цены бы не было, а так чистое узаконевание отнимание надр у народа, идеология точно такая,как с рынком Земли в однии руки по 10 тыс га, тоесть народ выкинуть с этой жизни. Нам Меркель ненадо,когда у нашей власти данной народом находятся такие президенты и депутаты ВР.
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24.07.2021 13:58 Відповісти
Идея простая - отстранить население от активов, в том числе природных ископаемых , что бы работали за еду, в место того , что сами зарабатывали, но для этого надо создавать кооперативы и открытые АО, что бы народ через совместную свою деятельность зарабатывал, но без правосудия, как они говорят рынка правосудия, ни чего не будет, только почему правосудия?, просто глобального рынка,только конкурентного, цивилизованного для всех с равными правами, а не монопольного, вот власть и уничтожает правосудие вместе с государством,а кто не может работать за еду,то пусть сам и замезнет, Меркель в помощь,она же будет назначена виновной за весь генцид, а не за чась его.
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24.07.2021 15:15 Відповісти
Щось там клоун тямить в "недрах, ресурсах и стратегически значимых полезных ископпаемых" ! Просто "знающие люди" підсунули простофілі потрібну бумажку з прицілом на майбутнє і ще більше пограбують украіннців. Закон розробений під Закон про ринок землі - чия земля, того і право на надра і корисні копалини в них. Так в світі прийнято.
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25.07.2021 07:04 Відповісти
Свій процент він з того має...Так що не такий вже простофіля...Простаками в даній ситуаціі є ми,які за словами "стратегічно важливих,значимих копалин" дозволяємо продавати ці самі копалини невідомо кому...
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26.07.2021 11:21 Відповісти
Правильно.
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25.07.2021 08:21 Відповісти
Ещё один документ в своё дело подшил
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25.07.2021 09:40 Відповісти
Очеренdая пустая болтология пустоголового презиdента Зеленского!!
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25.07.2021 12:32 Відповісти
надо понимать что готовимся радушно и радостно встречать на нашей земле Китай..... а там
глядишь и про вертолётики поговорим которые у них плоховато в мороз летают особенно в
горах и предгорьях....а себе списанные хранцузкие сгодятся.... себе в смысле мчс а себе вова
не дурак на таком гавне летать....
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25.07.2021 14:09 Відповісти
и отправку их в любимую ПИД,,,рашенскую помойку под крышей бени.....
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25.07.2021 16:42 Відповісти
Тільки но повернувся з аграрних областей України. Душа радіє за неабиякий врожай життєнеобхідних культур. Збір та вивіз працює організовано та *******. АЛЕ:
1. Все мимо казни та держрезервів.
2. Все вивозиться і вантажиться на пряму на кораблі закордон: Китай,арабські і ще.
3. Є дані,що всі схеми вивозу КОНТРОБАНДНІ і з відкатами мимо казни.
4. Засвітились схеми "регіонала" та ворога української державності ..Новинського,де через його порт в м. Миколаїві теж таке відбувається.
5. Судячи по всьому СБУ,ДБР, РНБО - в курсах і дали добро. ТОМУ:
В СЛІДУЮЧОМУ РОЦІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИ ЇСТИ ДЕШЕВУ ХЛІБНУ ПЛІСНЯВУ 6-РІЧНОЇ ДАВНИНИ В НЕДЕШЕВИХ БАТАНОХ НАШИХ ХЛІБЗАВОДІВ.ПРИВІТ ВІД АГРАРІЇВ!
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26.07.2021 07:17 Відповісти
Догадайтесь кому доверять добыватьполезные ископаемые.
Правильно, приближенные к Зю неолигархи.... Чтобы в будущем стать олигархами
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26.07.2021 15:16 Відповісти
такая мысль сразу первым делом приходит в голову, что кланы продолжают дерибанить Украину!
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26.07.2021 16:28 Відповісти
Підписав, не приходячі у свідомість???
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26.07.2021 15:42 Відповісти
Почему не государственные компании всей стране принадлежащие и каждому Украинцу добывают ресурсы, а ресурсы раздаются кому попало и те будут зарабатывать и государству Украина будут маленькие доходы идти относительно того, сколько бы шло при гос компаниях. Нужно по всякому конечно добывать и создавать рынок, но государство должно владеть рынком и должно получать со всего хороший доход.
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26.07.2021 16:27 Відповісти
Потому что государство не может быть хорошим собственником... Гос чиновники "рискуют " не своими деньгами, поэтому эффективность их управления будет низкой... Государство должно влиять на экономику только через налоговую систему, это так работает во всем мире и не нужно "выдумывать" велосипед" ...
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27.07.2021 10:42 Відповісти
и везде по разному - по миру! Украине нужно менеджеров надо набрать лучших в мире в гос компании и они будут хорошо всем управлять и государство получит много денег! А отдавать олигархам гос имущество и государство обворовывают и государство получает дырку от бублика!
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27.07.2021 12:46 Відповісти

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