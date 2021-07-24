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Mercedes планирует полностью перейти на производство электромобилей до 2030 года

Mercedes планирует полностью перейти на производство электромобилей до 2030 года

Автокомпания Mercedes до 2030 года полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу электромобилей.

Об этом говорится в пресс-релизе концерна Daimler, который владеет брендом Mercedes, передает hromadske.

Все новые модели Mercedes будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания.

В планах компании также строительство восьми новых заводов по всему миру для производства аккумуляторов для электромобилей и создания глобальной сети зарядных станций.

На реализацию этих целей в Mercedes выделили 40 млрд евро.

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Джерело:  hromadske
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