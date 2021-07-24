Mercedes планирует полностью перейти на производство электромобилей до 2030 года
Автокомпания Mercedes до 2030 года полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу электромобилей.
Об этом говорится в пресс-релизе концерна Daimler, который владеет брендом Mercedes, передает hromadske.
Все новые модели Mercedes будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания.
В планах компании также строительство восьми новых заводов по всему миру для производства аккумуляторов для электромобилей и создания глобальной сети зарядных станций.
На реализацию этих целей в Mercedes выделили 40 млрд евро.
Джерело: hromadske
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