Зеленский подписал решение СНБО о мерах по интеграции Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №307/2021, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", которое было принято на заседании СНБО в июне.
Об этом свидетельствуют данные Офиса главы государства, передает Интерфакс-Украина.
"Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 - несекретно). Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что: общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан; подготовка Украины к обретению членства в НАТО является важнейшей государственной задачей; Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства; успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики; Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами-членами Альянса с целью реализации решений о евроатлантических стремлениях Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита, принятой главами государств и правительств, приняли участие в заседании Североатлантического совета в Бухаресте 3 апреля 2008 года", – подчеркивается в тексте решения СНБО, обнародованном на сайте главы государства.
В связи с этим СНБО поручил Кабинету министров Украины проанализировать состояние выполнение годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и по итогам предпринять меры по повышению эффективности их реализации и обработать вопросы о создании в центральных органах исполнительной власти и других госорганах структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины.
Также Кабмину поручено обработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции, и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона Украины "Об оборонных закупках" и перехода на новую систему оборонных закупок
Министерству обороны Украины поручается предпринять меры для пролонгации Меморандума о договоренности между Правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации, внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военного имущества, а также принять меры для безотлагательного назначения Военного представителя Миссии Украины при НАТО.
Министерству иностранных дел Украины, Министерству обороны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины поручено при участии других заинтересованных государственных органов согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями.
Министерству развития громад и территорий Украины совместно с областными государственными администрациями поручено разработать и подать на согласование Кабмина предложения о пилотных региональных проектах в сфере евроатлантической интеграции.
Администрации Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службе и Минобороны поручено подготовить предложения об упрощении пограничного и таможенного контроля лиц военного и гражданского персонала подразделений вооруженных сил других государств, их личных вещей и оружия подразделений вооруженных сил других государств, прибывающих в Украину на основаниях, определенных законом Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".
Службе безопасности Украины поручается подготовить и внести в установленном порядке проект закона Украины "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция закона Украины "О государственной тайне").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Устроить разнос МЕркель.
3. Обвинить Францию в недостаточной рьяности.
4. Продать рашке ещё пару сезонов Сватов. нельзя оставлять им р0ялти, бо не на чем будет играть болтом.
5. Упрекнуть ЕС , что мало санкций на рашку.
6. Заглянуть в глаза х**у
7. Сдать лубянке несколько совместных с натовской разведкой секретных операций.
8. Помахать рукой Китаю.
9. Сурово спросить у НАТО и ЕС, почему они нас не любят.