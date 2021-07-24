Вакцину против COVID-19 получили более трех миллионов украинцев, – Минздрав

Более 3 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавирусной болезни.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 23 июля, привили 152 675 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

В Минздраве добавили, что с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 010 140 человек, полностью иммунизированы – 1 681 734 человека. Всего провели 4 691 872 вакцинации.