Вакцину против COVID-19 получили более трех миллионов украинцев, – Минздрав
Более 3 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавирусной болезни.
Отмечается, что за прошедшие сутки, 23 июля, привили 152 675 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности, работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.
В Минздраве добавили, что с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 010 140 человек, полностью иммунизированы – 1 681 734 человека. Всего провели 4 691 872 вакцинации.
Джерело: Минздрав
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