Госгеонедра реализовала разрешения на пользование недрами на 18 миллионов

Государственная служба геологии и недр во время аукционов реализовали четыре участка недр на сумму 18 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что недропользователям предложили участки с залежами кварцевого песка, подземных минеральных лечебно-столовых вод и песчано-гравийного сырья.

Наивысшую цену за Калмыцкий участок, предоставляемый с целью геологического изучения и опытно-промышленной разработки кварцевого песка , предложило ЧП "Таргет Актив". Цена продажи лота выросла в 148 раз - со стартовой 20 236 грн до 3млн. Участие в аукционе приняли шесть компаний.

Цена за месторождение "Свалява-1" (скважина № 4) выросла в 46 раз - с 204 807 грн до 9,5 млн грн. За право добывать подземные минеральные лечебно-столовые воды соревновались 6 участников аукциона, победу одержала ФЛП Танинец Надежда Ильинична.

Специальное разрешение на месторождение Молница, предоставляемой с целью добычи песчано-гравийного сырья, получит ФЛП Батыр Диана Анроникивна. Она предложила самую высокую цену за лот - 5,16 млн грн, что в 10,5 раза выше стартовой.

Также на электронных торгах был продан участок недр Рина, где расположена скважина № 1997. Победу одержало украинско-грузинское ООО "Чарто".

Лоты, торги по которым сегодня не состоялись, будут выставлены повторно в течение трех рабочих дней.