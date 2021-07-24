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Испания открывает границы для украинцев с 27 июля, – Кулеба

Испания открывает границы для украинцев с 27 июля, – Кулеба

Испания с 27 июля открывается для поездок граждан Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. На въезде необходимы свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", – написал он.

Согласно данным интерактивной карты МИД, с 00:00 27 июля власти Испании разрешают все путешествия из Украины гражданам в возрасте от 12 лет при условии наличия:

  • сертификата о вакцинации,
  • негативного ПЦР-теста на COVID-19 (не ранее чем за 72 часа до прибытия) или негативного результата быстрого тестирования (за 48 часов до въезда)
  • справки о выздоровлении от коронавируса.

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Джерело:  Twitter
Іспанія (234) туризм (791) коронавірус (3210)


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