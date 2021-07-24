Испания открывает границы для украинцев с 27 июля, – Кулеба

Испания с 27 июля открывается для поездок граждан Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. На въезде необходимы свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", – написал он.

Согласно данным интерактивной карты МИД, с 00:00 27 июля власти Испании разрешают все путешествия из Украины гражданам в возрасте от 12 лет при условии наличия: