Испания открывает границы для украинцев с 27 июля, – Кулеба
Испания с 27 июля открывается для поездок граждан Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. На въезде необходимы свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", – написал он.
Согласно данным интерактивной карты МИД, с 00:00 27 июля власти Испании разрешают все путешествия из Украины гражданам в возрасте от 12 лет при условии наличия:
- сертификата о вакцинации,
- негативного ПЦР-теста на COVID-19 (не ранее чем за 72 часа до прибытия) или негативного результата быстрого тестирования (за 48 часов до въезда)
- справки о выздоровлении от коронавируса.
Джерело: Twitter
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