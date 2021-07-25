Минздрав рассматривает послабление карантина для вакцинированных

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант ослабления карантина для вакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Апостроф", отвечая на вопрос о предоставлении определенных послаблений для вакцинированных.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дия", который подтверждает факт прививки против COVID-19". - рассказал Кузин.

Среди различных опций в том числе рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты.