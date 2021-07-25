БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минздрав рассматривает послабление карантина для вакцинированных

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант ослабления карантина для вакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Апостроф", отвечая на вопрос о предоставлении определенных послаблений для вакцинированных.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дия", который подтверждает факт прививки против COVID-19". - рассказал Кузин.

Среди различных опций в том числе рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты.

Джерело:  "Апостроф"
вакцина (889) карантин (2077) МОЗ (1455) коронавірус (3210)
