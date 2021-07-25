Завтра в Харькове и Кропивницком заработают камеры фиксации нарушения ПДД

С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Telegram.

В Кировоградской области камеры будут работать на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч), а также на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

В Житомирской области камеры заработают на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева; 94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира; на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева; на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости на всех участках - 110 км/ч), а также на 158 км+305 (село Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении города Ривне (ограничение скорости 50 км/ч).

В Кропивницком камеры будут работать на ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч), ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч), ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

В Харькове камеры заработают на просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч).

Отмечается, что указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

"С начала функционирования системы наблюдается общая тенденция снижения количества нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме. Так, за год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилось почти в 10 раз. А одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в три раза в местах, где были установлены камеры", - добавили в МВД.

Города Кропивницкий и Харьков будут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.