БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
173 0

Португалия открылась для украинских туристов

Португалия открылась для украинских туристов

Португалия открывается для всех типов путешествий украинских туристов с 26 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Испания с 27 июля открывается для поездок граждан Украины.

Автор: 

Джерело:  Twitter
кордон (1176) Португалія (46) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 