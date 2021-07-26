Португалия открылась для украинских туристов
Португалия открывается для всех типов путешествий украинских туристов с 26 июля.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что Испания с 27 июля открывается для поездок граждан Украины.
Джерело: Twitter
