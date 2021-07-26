В Украине зафиксировали 213 новых случаев COVID-19
На утро 26 июля в Украине зафиксировали 213 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 11 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировали 256 человек, умерло 2 пациента, выздоровело – 170. Кроме того, совершили 15 795 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12).
За все время пандемии COVID-19 в Украине заболело 2 248 663 человека, выздоровело – 2 184 365, летальных случаев зафиксировали 52 849. Также провели 11 278 944 теста.
Джерело: Минздрав
