Украина и Италия увеличат количество разрешений Euro V для перевозчиков, – Шмыгаль

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

"Украина и Италия усиливают торговое сотрудничество. На этой неделе министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи", – написал глава правительства.

По его словам, это позволит увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить торгово-экономическое партнерство между странами.