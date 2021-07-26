БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
125 0

Украина и Италия увеличат количество разрешений Euro V для перевозчиков, – Шмыгаль

Украина и Италия увеличат количество разрешений Euro V для перевозчиков, – Шмыгаль

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

"Украина и Италия усиливают торговое сотрудничество. На этой неделе министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи", – написал глава правительства.

По его словам, это позволит увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить торгово-экономическое партнерство между странами.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Італія (451) Мінінфраструктури (1376)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 