Недоступность инновационных средств защиты растений угрожает нацбезопасности

Норма об обязательной регистрации новых средств защиты растений (СЗР) в стране-производителе для доступа к проведению государственных испытаний этих препаратов в Украине создавала непосредственную угрозу национальной безопасности.

Такое мнение высказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Михаил Соколов, передает РБК-Украина.

По его словам, принятием законопроекта № 2289 Верховная Рада отменила это требование, однако закон еще должен одобрить Президент.

"Документ отменяет норму действующего закона, которая не позволяла начать государственные испытания нового препарата до тех пор, пока соответствующие испытания не будут проведены в стране-производителе, и препарат не будет там зарегистрирован, — объясняет он. — Речь идет именно о стране, в которой находится завод, производящий этот препарат, а не о той, которая его разработала".

Это нонсенс, считает представитель ВАР. Ни одна страна мира не обуславливает регистрацию у себя тех или иных препаратов на основании того, зарегистрирован препарат или нет, и проведены ли его испытания в любой другой стране.

"Во всем мире разные климатические условия, и тот препарат, который может быть эффективен в другой стране, необязательно будет эффективным у нас — в наших климатических условиях, с нашими вредителями, сорняками и болезнями. И наоборот. Даже когда испытания препарата проводятся в Украине, они происходят во всех климатических зонах", — объясняет Соколов.

К тому же, в стране-производителе могут даже не выращиваться те культуры, для которых предназначен препарат.

Действие этой нормы привело к тому, что Украина уже очень отстает в доступе к инновационным препаратам. "Они у нас или регистрируются с огромным опозданием, или не регистрируются вообще. Это откидывает аграрный сектор далеко назад", — говорит Соколов.

Его мнение поддерживает и генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластен.

"Урожайность культур в среднем на 20% зависит от использования эффективных средств защиты растений, поэтому важность инноваций в СЗР трудно переоценить", — отмечает он.

По мнению гендиректора УКАБ, 5 лет блокирования доступа инновационных СЗР на украинский рынок — это упущенное время, конкурентные потери аграриев, недополучение дополнительной прибавки урожайности на миллионы долларов, а также стагнация обновления линейки препаратов, имеющих лучшую эффективность контроля вредоносных организмов и меньшее влияние на окружающую среду.

"Новые препараты по всему миру разрабатывают для того, чтобы снижать нагрузку на окружающую среду. Все пытаются сделать лучший препарат — более эффективный, более безопасный, более селективный, который требует меньшего количества внесений или меньших доз внесения", — добавляет Михаил Соколов.

Соответственно, задержка в регистрации новых препаратов или их нерегистрация наносит ущерб экологии, потому что мы могли бы меньше на нее влиять за счет новых СЗР.

В качестве яркого примера он приводит ДДТ. "Когда-то это был один из широко применяемых препаратов. Сейчас он в принципе запрещен. Почему мы смогли это сделать? Потому что появились новые, более эффективные заменители", — объясняет Соколов.

То есть Украина, получается, имела все шансы остаться последней страной в мире, которая продолжает эксплуатировать, условно говоря, "современные ДДТ" вместо того, чтобы испытывать и регистрировать после успешного проведения государственных испытаний новые эффективные и более безопасные препараты.

Но и это не все. Та же политика Евросоюза направлена на то, чтобы снижать количество используемых химикатов. Более того, ЕС постепенно запрещает старые препараты, а вместе с этим и ввоз продукции, произведенной с их использованием. Так что Украина рисковала потерять доступ к одному из основных рынков сбыта.

Эксперты не называют конкретный размер потерь, которые понес агросектор из-за блокирования доступа к инновационным СЗР. Ведь даже когда закон вступит в силу, "по мановению волшебной палочки новые препараты не зарегистрируются". На одни только испытания понадобится около двух лет.

К тому же, новых препаратов может оказаться настолько много, что компании-правообладатели в первый год подадут заявки не на все.

"Окончательно оценить масштабы ущерба можно будет через год, а то и два. Но уже сейчас властям стоит обратить внимание, кто лоббировал эту норму, кто добился того, что она 5 лет действовала, и кто тормозил принятие закона, который ее отменяет. Эти люди нанесли непосредственный ущерб национальным интересам и государственной безопасности Украины", — подытожил Михаил Соколов.