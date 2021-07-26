Французские власти одобрили применение "санитарных пропусков"

Парламент Франции одобрил рано утром в понедельник законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществления поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников.

Как сообщает The Associated Press, законодатели работали все выходные, чтобы достичь компромиссного варианта, который в итоге был одобрен Сенатом в воскресенье вечером и Национальным собранием после полуночи, передает Интерфакс-Украина.

Закон требует, чтобы все работники сектора здравоохранения начали проходить вакцинацию до 15 сентября.

Для входа во все рестораны, поезда, самолеты также требуется "санитарный пропуск". Первоначально это относится ко всем взрослым, но, начиная с 30 сентября, будет применяться ко всем лицам 12 лет и старше.

Чтобы получить пропуск, люди должны иметь доказательства того, что они полностью вакцинированы, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо подтверждение о недавно перенесенном COVID-19.

Данные правила могут применяться до 15 ноября в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.