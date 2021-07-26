"Нафтогаз" отсудил у "Полтавагаз сбыта" 974 миллиона

Хозсуд Полтавской области частично удовлетворил иск "Нафтагаза" к ООО "Полтавагаз сбыт" и решил взыскать в пользу истца 973,7 млн грн задолженности за газ.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что 23 июня Восточный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по жалобе "Полтавагаз сбыта" на решение первой инстанции.

По данным госреестра, основателем ООО "Полтавагаз сбыт" является АО "Полтавагаз", а бенефициарами указаны Алексей Лелюк и Владимир Лелюк.

По данным "Нафтогаза", на 5 мая суммарная просроченная задолженность перед ним региональных газоснабжающих предприятий за газ – 23,6 млрд грн (в том числе газсбытов, которые связанны с группой Фирташа, – 12,8 млрд грн).