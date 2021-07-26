Прокуратура вернула государству 13 объектов "Киевского радиозавода"

По искам органов столичной прокуратуры государству возвращено 13 помещений государственного предприятия "Производственное объединение "Киевский радиозавод" общей площадью почти 38 тыс. кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как установила прокуратура в 2016 году в рамках дела о банкротстве радиозавода ликвидатором в пользу коммерческих структур было отчуждено 13 помещений госпредприятия, в частности объекты социального предназначения – сооружения спорткомплекса "Восток" и Дом культуры "Днепр", а также другие помещения по ул. Бориспольской, Привокзальной и Лесной в Киеве.

В то же время, установлено, что аукционы по продаже имущества, проведены с рядом нарушений. В частности, имущество выбыло из госсобственности по заниженной цене, без соответствующего согласования органа управления и с нарушением процедуры продажи недвижимости, предусмотренной законодательством.

"В связи с этим, столичной прокуратурой и Днепровской окружной прокуратурой города Киева в суд заявлено 13 исков о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи, истребовании и возвращении указанных объектов государственного имущества", – говорится в сообщении.

Решением Хозяйственного суда г. Киева все эти иски удовлетворены, госимущество возвращено государству.